Animation Café Croquis géant face à la frise du climat Quai de la Georgette La Rochelle

La Rochelle

Animation Café Croquis géant face à la frise du climat

Quai de la Georgette Marches face à la frise climatique Warming Stripes entre l’Office de tourisme, l’hôtel Mercure et l’Aquarium La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 16:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Séance de dessin libre et collective ouverte à tous. Matériel de dessin, couleurs et petit café/thé offert.

150 places disponibles

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Quai de la Georgette Marches face à la frise climatique Warming Stripes entre l’Office de tourisme, l’hôtel Mercure et l’Aquarium La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine warmingstripeslarochelle@gmail.com

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English :

Free, group drawing session open to all. Drawing materials, colors and coffee/tea provided.

150 places available

L’événement Animation Café Croquis géant face à la frise du climat La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-10 par Nous La Rochelle