Animation Café Croquis géant face à la frise du climat Quai de la Georgette La Rochelle
Animation Café Croquis géant face à la frise du climat Quai de la Georgette La Rochelle samedi 2 mai 2026.
La Rochelle
Animation Café Croquis géant face à la frise du climat
Quai de la Georgette Marches face à la frise climatique Warming Stripes entre l’Office de tourisme, l’hôtel Mercure et l’Aquarium La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 16:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Séance de dessin libre et collective ouverte à tous. Matériel de dessin, couleurs et petit café/thé offert.
150 places disponibles
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Quai de la Georgette Marches face à la frise climatique Warming Stripes entre l’Office de tourisme, l’hôtel Mercure et l’Aquarium La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine warmingstripeslarochelle@gmail.com
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English :
Free, group drawing session open to all. Drawing materials, colors and coffee/tea provided.
150 places available
L’événement Animation Café Croquis géant face à la frise du climat La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-10 par Nous La Rochelle
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