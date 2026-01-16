Concert The Young Gods + Arnaud Fournier + 1ère partie La Sirène La Rochelle

Concert The Young Gods + Arnaud Fournier + 1ère partie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Aujourd’hui, les légendaires pionniers du rock suisse The Young Gods dévoilent leur 14e album studio, “Appear Disappear”, via le label indépendant Two Gentlemen.

.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert The Young Gods + Arnaud Fournier + 1ère partie

Today, legendary Swiss rock pioneers The Young Gods unveil their 14th studio album, ?Appear Disappear? via independent label Two Gentlemen.

L’événement Concert The Young Gods + Arnaud Fournier + 1ère partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-16 par Nous La Rochelle