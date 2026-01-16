Concert The Young Gods + Arnaud Fournier + 1ère partie La Sirène La Rochelle
Concert The Young Gods + Arnaud Fournier + 1ère partie La Sirène La Rochelle jeudi 21 mai 2026.
Concert The Young Gods + Arnaud Fournier + 1ère partie
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Aujourd’hui, les légendaires pionniers du rock suisse The Young Gods dévoilent leur 14e album studio, “Appear Disappear”, via le label indépendant Two Gentlemen.
.
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
English : Concert The Young Gods + Arnaud Fournier + 1ère partie
Today, legendary Swiss rock pioneers The Young Gods unveil their 14th studio album, ?Appear Disappear? via independent label Two Gentlemen.
