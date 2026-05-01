Animation Venez jouer et déguster Médiathèque de Laleu La Rochelle

La Rochelle

Animation Venez jouer et déguster

Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez jouer et déguster !

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Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58 mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr

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Come play and enjoy!

L’événement Animation Venez jouer et déguster La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-11 par Nous La Rochelle