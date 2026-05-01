Animation Venez jouer et déguster Médiathèque de Laleu La Rochelle
Animation Venez jouer et déguster Médiathèque de Laleu La Rochelle vendredi 22 mai 2026.
La Rochelle
Animation Venez jouer et déguster
Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez jouer et déguster !
.
Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58 mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr
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Come play and enjoy!
L’événement Animation Venez jouer et déguster La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-11 par Nous La Rochelle
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