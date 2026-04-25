Animation À vos aiguilles Atelier broderie Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle
Animation À vos aiguilles Atelier broderie Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle samedi 16 mai 2026.
La Rochelle
Animation À vos aiguilles Atelier broderie
Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16 17:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Donnez une seconde vie à l’un de vos vêtements grâce à la machine à broder
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Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
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English :
Give a second life to one of your garments with the embroidery machine
L’événement Animation À vos aiguilles Atelier broderie La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Nous La Rochelle
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