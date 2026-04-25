Animation À vos aiguilles Atelier broderie Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle

La Rochelle

Animation À vos aiguilles Atelier broderie

Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Donnez une seconde vie à l’un de vos vêtements grâce à la machine à broder

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Comm’on lab La Rochelle Université 4 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr

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English :

Give a second life to one of your garments with the embroidery machine

L’événement Animation À vos aiguilles Atelier broderie La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Nous La Rochelle