Dîner à 4 mains à La Rochelle 15 mai : soirée méditerranéenne, rooftop, concert Mercure La Rochelle La Rochelle Vendredi 15 mai, 18h30 Entrée payante

À La Rochelle entre ciel et mer, laissez-vous porter par l’ambiance méditerranéenne : un rooftop avec bar à Limoncello, un concert en live, et un dîner bistronomique pensé comme un voyage.

Soirée Méditerranéenne à La Rochelle 15 mai : Dîner à 4 mains avec les chefs Carlos Foito et Hervé Holderbaum

Et si, le temps d’une soirée, vous laissiez le soleil venir à vous ?

À La Rochelle entre ciel et mer, laissez-vous porter par l’ambiance méditerranéenne : un rooftop avec bar à Limoncello, un concert en live, et un dîner bistronomique pensé comme un voyage.

Pour l’occasion, deux chefs rochelais unissent leur talent autour d’un dîner à quatre mains : Hervé Holderbaum, chef résident, et le chef Carlos Foito, du restaurant méditerranéen Eïla (ancien chef des 4 Sergents, Koya et Ginger)

Les tables seront organisées en table d’hôte, afin de favoriser les échanges et la convivialité, et de partager ce moment avec d’autres passionnés de gastronomie et de musique.

Une soirée où les saveurs du Sud, les notes musicales et la douceur du soleil se rencontrent pour créer un moment hors du temps.

Coucher de soleil, cocktails & live : la soirée commence au sommet

La soirée débute de 18h30 à 19h30 sur notre terrasse rooftop avec vue sur la piscine et concert Live du groupe Nauva Duo

Au programme :

Cocktail Spritz méditerranéen Romanillo à base de Limoncello de la Distillerie Vrignaud

Mezzés méditerranéens

Concert live du duo Nauva Duo

Ce duo solaire va vous transporter dans un univers musical mêlant Soul, Swing, Pop, Reggae, Latino et chanson française, pour une ambiance chaleureuse et festive.

Un dîner à 4 mains avec deux chefs passionnés

Ce dîner à 4 mains est co-créé par :

Carlos Foito, chef du restaurant Eila, reconnu pour sa cuisine méditerranéenne inspirée de ses origines portugaises

Hervé Holderbaum, chef résident, réputé pour sa créativité et sa maîtrise des produits

Lors du repas, vous aurez l’occasion de rencontrer et échanger directement avec les chefs,

pour découvrir leur parcours, leurs inspirations et les secrets de leurs créations.

Menu Méditerranéen 45€/personne :

Apéritif Cocktail et mezzés :

-Spritz Romanillo de la Distillerie Vrignaud,

-Mezzés surprises méditerranéens

Entrée :

-Dorade

En ceviche, huile d’herbes, caviar de citron

Plats :

-Gambas

Jus de crustacés, riz crémeux aromatisé au safran, zestes d’agrumes

-Agneau

En tajine, braisé

Dessert :

-Pasteis de Nata

À la façon des chefs, glace expresso maison

Les billets pour la Soirée Méditerranéenne ne sont ni annulables, ni remboursables.

Accords Mets & Vins 15€/personne (en option) :

Pour sublimer cette expérience, profitez d’un accord mets & vins proposé par notre sommelier Jérémie Gabet parfaitement adaptés aux saveurs du Menu.

– Pour accompagner la Dorade

La Perle de Roseline IGP Méditerrannée Blanc – 8cl

Blanc floral et minéral, frais et gourmand, sublimant la finesse de la dorade et l’éclat des agrumes.

-Pour accompagner la Gambas

La Perle de Roseline IGP Méditerrannée Rosé – 8cl

Rosé pâle, fruité et minéral, aux notes de pêche et de fleurs, sublimant l’iode des gambas et le safran

-Pour accompagner l’Agneau

La Perle de Roseline IGP Méditerrannée Rouge – 8cl

Rouge souple et fruité, aux notes de fruits rouges et d’épices, sublimant la richesse de l’agneau braisé et les saveurs du tajine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-15T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-15T23:00:00.000+02:00

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Mercure La Rochelle Quai Louis Prunier La Rochelle 17000 Charente-Maritime



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