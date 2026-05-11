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Concert A Piacere Orchestre à cordes Salle de l’Oratoire La Rochelle

Concert A Piacere Orchestre à cordes Salle de l’Oratoire La Rochelle dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Salle de l'Oratoire

Adresse : 6bis Rue Albert 1er

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

La Rochelle

Concert A Piacere Orchestre à cordes

Salle de l’Oratoire 6bis Rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00

Date(s) :
2026-05-17

L’ensemble à cordes A Piacere est composé d’une quinzaine de musiciens amateurs et professionnels qui partagent une passion pour la musique classique et ont à cœur de faire découvrir au public le répertoire qui s’étend de Bach à la musique d’aujourd’hui.
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Salle de l’Oratoire 6bis Rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   orchestre.apiacere@gmail.com

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English :

The A Piacere string ensemble is made up of some fifteen amateur and professional musicians who share a passion for classical music and are keen to introduce audiences to repertoire ranging from Bach to contemporary music.

L’événement Concert A Piacere Orchestre à cordes La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Nous La Rochelle

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