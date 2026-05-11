Concert A Piacere Orchestre à cordes Salle de l’Oratoire La Rochelle
Concert A Piacere Orchestre à cordes Salle de l’Oratoire La Rochelle dimanche 17 mai 2026.
La Rochelle
Concert A Piacere Orchestre à cordes
Salle de l’Oratoire 6bis Rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-17
L’ensemble à cordes A Piacere est composé d’une quinzaine de musiciens amateurs et professionnels qui partagent une passion pour la musique classique et ont à cœur de faire découvrir au public le répertoire qui s’étend de Bach à la musique d’aujourd’hui.
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Salle de l’Oratoire 6bis Rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine orchestre.apiacere@gmail.com
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English :
The A Piacere string ensemble is made up of some fifteen amateur and professional musicians who share a passion for classical music and are keen to introduce audiences to repertoire ranging from Bach to contemporary music.
L’événement Concert A Piacere Orchestre à cordes La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Nous La Rochelle
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