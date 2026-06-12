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Animation Cabaret Poétique Bar Le Bathyscaphe La Rochelle

Animation Cabaret Poétique Bar Le Bathyscaphe La Rochelle mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Bar Le Bathyscaphe

Adresse : 13 rue du cerf volant

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

La Rochelle

Animation Cabaret Poétique

Bar Le Bathyscaphe 13 rue du cerf volant La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Scène ouverte à la lecture de textes poétiques.
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Bar Le Bathyscaphe 13 rue du cerf volant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   pln.armand@gmail.com

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English :

Open stage for poetry readings.

L’événement Animation Cabaret Poétique La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-09 par Nous La Rochelle

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