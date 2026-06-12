Animation Cabaret Poétique Bar Le Bathyscaphe La Rochelle mercredi 24 juin 2026.

La Rochelle

Animation Cabaret Poétique

Bar Le Bathyscaphe 13 rue du cerf volant La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-24 22:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Scène ouverte à la lecture de textes poétiques.

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Bar Le Bathyscaphe 13 rue du cerf volant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine pln.armand@gmail.com

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English :

Open stage for poetry readings.

L’événement Animation Cabaret Poétique La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-09 par Nous La Rochelle