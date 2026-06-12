Animation Cabaret Poétique Bar Le Bathyscaphe La Rochelle
Animation Cabaret Poétique Bar Le Bathyscaphe La Rochelle mercredi 24 juin 2026.
La Rochelle
Animation Cabaret Poétique
Bar Le Bathyscaphe 13 rue du cerf volant La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-24 22:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Scène ouverte à la lecture de textes poétiques.
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Bar Le Bathyscaphe 13 rue du cerf volant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine pln.armand@gmail.com
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English :
Open stage for poetry readings.
L’événement Animation Cabaret Poétique La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-09 par Nous La Rochelle
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