Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Beijinhos Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

Concert Beijinhos Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi

Adresse : La Gueule du Loup

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Rochelle

Concert Beijinhos

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Jeudi 12 juin dès 20h30, La Gueule du Loup accueille Beijinhos pour une soirée aux couleurs du Brésil entre Bossa Nova, Samba et compositions originales.
  .

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81  lagueule_duloup@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday June 12 from 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes Beijinhos for an evening of Brazilian Bossa Nova, Samba and original compositions.

L’événement Concert Beijinhos La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-16 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)