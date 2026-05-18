Concert Beijinhos Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

La Rochelle

Concert Beijinhos

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Jeudi 12 juin dès 20h30, La Gueule du Loup accueille Beijinhos pour une soirée aux couleurs du Brésil entre Bossa Nova, Samba et compositions originales.

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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr

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English :

Thursday June 12 from 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes Beijinhos for an evening of Brazilian Bossa Nova, Samba and original compositions.

L’événement Concert Beijinhos La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-16 par Nous La Rochelle