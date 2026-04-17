Concert Ho99o9 + DJ Stacy aka Pink Siifu + 1ère Partie La Sirène La Rochelle

La Rochelle

Concert Ho99o9 + DJ Stacy aka Pink Siifu + 1ère Partie

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Avec une force surhumaine et une alchimie sonore presque magique, Ho99o9 se libère sans cesse de toutes les barrières créatives.

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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

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English :

With superhuman strength and an almost magical alchemy of sound, Ho99o9 constantly breaks free of all creative barriers.

L’événement Concert Ho99o9 + DJ Stacy aka Pink Siifu + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle