Concert Ho99o9 + DJ Stacy aka Pink Siifu + 1ère Partie La Sirène La Rochelle
Concert Ho99o9 + DJ Stacy aka Pink Siifu + 1ère Partie La Sirène La Rochelle jeudi 11 juin 2026.
La Rochelle
Concert Ho99o9 + DJ Stacy aka Pink Siifu + 1ère Partie
La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Avec une force surhumaine et une alchimie sonore presque magique, Ho99o9 se libère sans cesse de toutes les barrières créatives.
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La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
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English :
With superhuman strength and an almost magical alchemy of sound, Ho99o9 constantly breaks free of all creative barriers.
L’événement Concert Ho99o9 + DJ Stacy aka Pink Siifu + 1ère Partie La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-09 par Nous La Rochelle
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