Exposition La petite plaisance, trésors de la collection place Bernard Moitessier La Rochelle
Exposition La petite plaisance, trésors de la collection place Bernard Moitessier La Rochelle vendredi 12 juin 2026.
La Rochelle
Exposition La petite plaisance, trésors de la collection
place Bernard Moitessier Musée Maritime La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
8 € (Droit d’entrée au musée)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-12
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-06-12
Cet été, le Musée Maritime de La Rochelle et l’Association des Amis du Musée présentent les trésors de la collection Petite Plaisance , ensemble de bateaux de voile légère, dans le grand hall de l’Encan.
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place Bernard Moitessier Musée Maritime La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00
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English :
This summer, the Musée Maritime de La Rochelle and the Association des Amis du Musée present the treasures of the Petite Plaisance collection, a collection of light sailing boats, in the great hall of the Encan.
L’événement Exposition La petite plaisance, trésors de la collection La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle
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