La Rochelle

Animation La Rochelle à La Belle étoile

Divers lieux à La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-25 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

L’opération La Rochelle à la belle étoile propose, du 25 juin au 27 août, des activités tous les jeudis soir, à partir de 20h, dans un quartier différent, pour vous divertir et vous cultiver… gratuitement. Profitez-en !

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Divers lieux à La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 37 mairie.proximite.centre@ville-larochelle.fr

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English :

From June 25 to August 27, La Rochelle à la belle étoile (La Rochelle under the stars) offers activities every Thursday evening from 8pm, in a different neighborhood, to entertain and educate you? free of charge. Don’t miss out!

L’événement Animation La Rochelle à La Belle étoile La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-23 par Nous La Rochelle