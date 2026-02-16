Animation La semaine du Carré place du 14 Juillet La Rochelle
Animation La semaine du Carré place du 14 Juillet La Rochelle mardi 23 juin 2026.
Animation La semaine du Carré
place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-Les-Salines La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-23
Restitutions des ateliers de pratiques artistiques du Carré Amelot.
.
place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-Les-Salines La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 carre-amelot@ville-larochelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Carré Amelot art workshops.
L’événement Animation La semaine du Carré La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-14 par Nous La Rochelle