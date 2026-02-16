Animation La semaine du Carré place du 14 Juillet La Rochelle

Animation La semaine du Carré

place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-Les-Salines La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-23

Restitutions des ateliers de pratiques artistiques du Carré Amelot.

place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-Les-Salines La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 carre-amelot@ville-larochelle.fr

English :

Le Carré Amelot art workshops.

