Braderie Vente solidaire du Secours Populaire 17 Salle de L’Oratoire La Rochelle
Braderie Vente solidaire du Secours Populaire 17 Salle de L’Oratoire La Rochelle mercredi 24 juin 2026.
La Rochelle
Braderie Vente solidaire du Secours Populaire 17
Salle de L’Oratoire 6b rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-25 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Le Secours populaire français 17 (SPF 17) organise sa 14ème édition de la Fête de la Solidarité les 24 et 25 juin 2026 à la salle de l’Oratoire de La Rochelle. Une grande Vente solidaire se déroulera durant ces deux journées.
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Salle de L’Oratoire 6b rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 52 82 contact@spf17.org
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English :
Secours Populaire Français 17 (SPF 17) is organizing the 14th edition of the Festival of Solidarity on June 24 and 25, 2026, at the Salle de l’Oratoire in La Rochelle. A large charity sale will take place during these two days.
L’événement Braderie Vente solidaire du Secours Populaire 17 La Rochelle a été mis à jour le 2026-06-15 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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