Concert Smart Hobos Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Concert Smart Hobos Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle vendredi 19 juin 2026.
La Rochelle
Concert Smart Hobos
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Jeudi 19 juin à 20h30, La Gueule du Loup accueille Smart Hobos pour une soirée rocking blues et rock’n’roll inspirée des années 50, entre énergie vintage et sonorités actuelles.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr
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English :
Thursday June 19 at 8:30pm, La Gueule du Loup welcomes Smart Hobos for an evening of 50s-inspired rocking blues and rock?n?roll, combining vintage energy and contemporary sounds.
L’événement Concert Smart Hobos La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-16 par Nous La Rochelle
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