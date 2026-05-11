Concert Sam Numan Trio Médiathèque de Laleu La Rochelle
Concert Sam Numan Trio Médiathèque de Laleu La Rochelle vendredi 19 juin 2026.
La Rochelle
Concert Sam Numan Trio
Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19 18:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Concert de Sam Numan Trio
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Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58 mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr
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English :
Concert by Sam Numan Trio
L’événement Concert Sam Numan Trio La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-11 par Nous La Rochelle
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