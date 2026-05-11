Concert Sam Numan Trio Médiathèque de Laleu La Rochelle

La Rochelle

Concert Sam Numan Trio

Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Concert de Sam Numan Trio

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Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58 mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr

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English :

Concert by Sam Numan Trio

L’événement Concert Sam Numan Trio La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-11 par Nous La Rochelle