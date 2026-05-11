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Concert Sam Numan Trio Médiathèque de Laleu La Rochelle

Concert Sam Numan Trio Médiathèque de Laleu La Rochelle vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Médiathèque de Laleu

Adresse : 10 Rue de Montréal

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

La Rochelle

Concert Sam Numan Trio

Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Concert de Sam Numan Trio
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Médiathèque de Laleu 10 Rue de Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58  mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr

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English :

Concert by Sam Numan Trio

L’événement Concert Sam Numan Trio La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-11 par Nous La Rochelle

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