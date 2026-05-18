Concert Release Party Le Biscuit Live + After party place Bernard Moitessier La Rochelle
Concert Release Party Le Biscuit Live + After party place Bernard Moitessier La Rochelle vendredi 22 mai 2026.
La Rochelle
Concert Release Party Le Biscuit Live + After party
place Bernard Moitessier La Fabuleuse Cantine La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 02:00:00
Date(s) :
2026-05-22
RELEASE PARTY — LE BISCUIT
On fête la sortie de notre nouvel EP Mirage et on veut partager ça avec vous !
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place Bernard Moitessier La Fabuleuse Cantine La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 09 86 14 contact@lafabuleusecantine.fr
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English :
RELEASE PARTY ? LE BISCUIT
We’re celebrating the release of our new EP Mirage , and we want to share it with you!
L’événement Concert Release Party Le Biscuit Live + After party La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle
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