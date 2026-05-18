Concert Release Party Le Biscuit Live + After party place Bernard Moitessier La Rochelle

La Rochelle

Concert Release Party Le Biscuit Live + After party

place Bernard Moitessier La Fabuleuse Cantine La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 02:00:00

Date(s) :

2026-05-22

RELEASE PARTY — LE BISCUIT

On fête la sortie de notre nouvel EP Mirage et on veut partager ça avec vous !

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place Bernard Moitessier La Fabuleuse Cantine La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 09 86 14 contact@lafabuleusecantine.fr

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English :

RELEASE PARTY ? LE BISCUIT

We’re celebrating the release of our new EP Mirage , and we want to share it with you!

L’événement Concert Release Party Le Biscuit Live + After party La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle