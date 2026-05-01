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Rencontre Entre peinture et musique, Louis Suire, le peintre rochelais, mélomane silencieux des paysages du bord de mer avenue Michel Crépeau La Rochelle

Rencontre Entre peinture et musique, Louis Suire, le peintre rochelais, mélomane silencieux des paysages du bord de mer avenue Michel Crépeau La Rochelle mercredi 20 mai 2026.

Lieu : avenue Michel Crépeau

Adresse : Médiathèque Michel Crépeau

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Rochelle

Rencontre Entre peinture et musique, Louis Suire, le peintre rochelais, mélomane silencieux des paysages du bord de mer

avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20 19:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Par Daniel Bernard, conférencier.
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avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71  mediatheque@agglo-larochelle.fr

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English :

By Daniel Bernard, speaker.

L’événement Rencontre Entre peinture et musique, Louis Suire, le peintre rochelais, mélomane silencieux des paysages du bord de mer La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle

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