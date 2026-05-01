Rencontre Entre peinture et musique, Louis Suire, le peintre rochelais, mélomane silencieux des paysages du bord de mer avenue Michel Crépeau La Rochelle

La Rochelle

Rencontre Entre peinture et musique, Louis Suire, le peintre rochelais, mélomane silencieux des paysages du bord de mer

avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 19:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Par Daniel Bernard, conférencier.

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avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

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English :

By Daniel Bernard, speaker.

L’événement Rencontre Entre peinture et musique, Louis Suire, le peintre rochelais, mélomane silencieux des paysages du bord de mer La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle