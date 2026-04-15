Séance inédite : Raoul Taburin a un secret, CGR Minimes, La Rochelle

Séance inédite : Raoul Taburin a un secret Mercredi 20 mai, 18h30 CGR Minimes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T18:30:00+02:00 – 2026-05-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T18:30:00+02:00 – 2026-05-20T20:00:00+02:00

Le cinéma CGR des Minimes vous propose de venir voir « Raoul Taburin a un secret », une comédie avec Benoit Poelvoorde incarnant un réparateur de vélos. Il est expert dans son domaine, mais il cache un secret: il ne sait pas en faire !

Après la séance, un intervenant viendra prendre la parole et échanger avec les spectateurs sur le voyage à vélo.

Vélopoldine sera aussi présente de 17h à 20h, disponible pour réparer vos vélos pendant la projection ! Déposez-lui votre vélo avant la séance et ressortez avec un vélo réparé !

Lieu: Cinéma CGR des Minimes

Date: Le mercredi 20 mai, projection à 18h30

CGR Minimes Avenue Henri Becquerel, La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le 20 mai, le cinéma CGR des Minimes diffuse le film « Raoul Taburin a un secret », suivi d’une intervention sur le voyage à vélo. Il sera aussi possible de faire réparer votre vélo pendant la séance !