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Spectacle Chemins du Vent, autour de la Longue Route de Moitessier. Maison de l’étudiant La Rochelle

Spectacle Chemins du Vent, autour de la Longue Route de Moitessier. Maison de l’étudiant La Rochelle mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Maison de l'étudiant

Adresse : 3 passage Jacqueline de Romilly

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

La Rochelle

Spectacle Chemins du Vent, autour de la Longue Route de Moitessier.

Maison de l’étudiant 3 passage Jacqueline de Romilly La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Chemins du Vent, autour de la Longue Route de Moitessier. Spectacle Filière Voix, Chœur des 12/14 ans.
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Maison de l’étudiant 3 passage Jacqueline de Romilly La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 07 37  conservatoire@agglo-larochelle.fr

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English :

Chemins du Vent, around Moitessier’s Longue Route. Show: Filière Voix, Ch?ur des 12/14 ans.

L’événement Spectacle Chemins du Vent, autour de la Longue Route de Moitessier. La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-06 par Nous La Rochelle

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