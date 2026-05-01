Projection Mission Pacifique Documentaire Plastic Odyssey Quai Louis Prunier La Rochelle

La Rochelle

Projection Mission Pacifique Documentaire Plastic Odyssey

Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle Amphithéâtre René Coutant La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13 19:40:00

Date(s) :

2026-05-13

L’Aquarium La Rochelle a le plaisir d’accueillir la projection du documentaire Mission Pacifique , deuxième épisode de la série Plastic Odyssey à l’occasion de l’escale du navire Plastic Odyssey à La Rochelle.

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Quai Louis Prunier Aquarium La Rochelle Amphithéâtre René Coutant La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 34 00 00 presse@aquarium-larochelle.com

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English :

The Aquarium La Rochelle is delighted to host a screening of the documentary Mission Pacifique , the second episode in the Plastic Odyssey series, on the occasion of the Plastic Odyssey ship?s stopover in La Rochelle.

L’événement Projection Mission Pacifique Documentaire Plastic Odyssey La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-29 par Nous La Rochelle