Nouvelles pistes cyclables au Sud : quelle chance !, Aquarium de La Rochelle, La Rochelle

Nouvelles pistes cyclables au Sud : quelle chance ! Mercredi 6 mai, 10h00 Aquarium de La Rochelle Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

L’Accueil des Villes Française vous invite à découvrir le beau patrimoine de notre territoire

Date : Mercredi 6 mai 2026

Lieu de rendez-vous : Devant l’Aquarium de La Rochelle

Programme :

Départ à 10 h 00 devant l’aquarium pour une boucle de 44 km, passant par les marais de Tasdon, avenue Simone Veil, Aytré, La Jarne, Salles-sur-Mer, la nouvelle piste cyclable rejoignant La Ragotterie, Châtelaillon, Les Boucholeurs et Port Punay.

Intervention d’une ostréicultrice Laurence GATE sur l’entreprenariat au féminin et son parcours atypique.

Dégustation d’huîtres et pique-nique

Retour tranquille à La Rochelle en sillonnant le bord de mer

Jauge maximale de participants : 30 personnes

Aquarium de La Rochelle 65 Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil.avflarochelle@gmail.com »}]

L’Accueil des Villes Françaises célèbre Mai à Vélo avec une balade ludique en bord de mer