Nouvelles pistes cyclables au Sud : quelle chance !, Aquarium de La Rochelle, La Rochelle
Nouvelles pistes cyclables au Sud : quelle chance !, Aquarium de La Rochelle, La Rochelle mercredi 6 mai 2026.
Nouvelles pistes cyclables au Sud : quelle chance ! Mercredi 6 mai, 10h00 Aquarium de La Rochelle Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T10:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
L’Accueil des Villes Française vous invite à découvrir le beau patrimoine de notre territoire
Date : Mercredi 6 mai 2026
Lieu de rendez-vous : Devant l’Aquarium de La Rochelle
Programme :
-
Départ à 10 h 00 devant l’aquarium pour une boucle de 44 km, passant par les marais de Tasdon, avenue Simone Veil, Aytré, La Jarne, Salles-sur-Mer, la nouvelle piste cyclable rejoignant La Ragotterie, Châtelaillon, Les Boucholeurs et Port Punay.
-
Intervention d’une ostréicultrice Laurence GATE sur l’entreprenariat au féminin et son parcours atypique.
-
Dégustation d’huîtres et pique-nique
-
Retour tranquille à La Rochelle en sillonnant le bord de mer
Jauge maximale de participants : 30 personnes
Aquarium de La Rochelle 65 Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil.avflarochelle@gmail.com »}]
L’Accueil des Villes Françaises célèbre Mai à Vélo avec une balade ludique en bord de mer
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Conférence Regards sur la Bretagne de Pierre Loti Autour de pêcheur d’Islande Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) La Rochelle 15 avril 2026
- Animation Beunaize Comedy Club Le Bathyscaphe La Rochelle 16 avril 2026
- Spectacle Celtic Legends Espace Encan La Rochelle 16 avril 2026
- THIERRY MARQUET COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 17 avril 2026
- NOEMIE BOUSQUAINAUD COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 18 avril 2026