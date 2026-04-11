Conférence -Maintenance et sauvegarde des coraux en aquarium Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) La Rochelle
Conférence -Maintenance et sauvegarde des coraux en aquarium Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) La Rochelle mercredi 6 mai 2026.
La Rochelle
Conférence -Maintenance et sauvegarde des coraux en aquarium
Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 17:00:00
fin : 2026-05-06 19:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Une conférence animée par Guillaume Eveillard, Biologiste marin, Aquarium La Rochelle
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Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 bureau@societesciences17.org
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English :
A lecture by Guillaume Eveillard, Marine Biologist, La Rochelle Aquarium
L’événement Conférence -Maintenance et sauvegarde des coraux en aquarium La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-05 par Nous La Rochelle
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