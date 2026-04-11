Conférence -Maintenance et sauvegarde des coraux en aquarium Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) La Rochelle

La Rochelle

Conférence -Maintenance et sauvegarde des coraux en aquarium

Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-05-06 19:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Une conférence animée par Guillaume Eveillard, Biologiste marin, Aquarium La Rochelle

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Muséum d’Histoire Naturelle (Bibliothèque) 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25 bureau@societesciences17.org

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English :

A lecture by Guillaume Eveillard, Marine Biologist, La Rochelle Aquarium

L’événement Conférence -Maintenance et sauvegarde des coraux en aquarium La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-05 par Nous La Rochelle