La Bourse aux vélos des Cabanes, Les cabanes urbaines, La Rochelle
La Bourse aux vélos des Cabanes, Les cabanes urbaines, La Rochelle mercredi 6 mai 2026.
La Bourse aux vélos des Cabanes Mercredi 6 mai, 11h00 Les cabanes urbaines Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T11:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T11:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00
Les Cabanes Urbaines organise LA bourse aux vélos du printemps !
C’est le moment de redonner une seconde vie aux vélos qui ne vous servent plus.
Avec la bourse aux vélos, déposez les vélos à adopter ou venez trouver votre prochaine monture à deux roues.
- Date : Mercredi 06 mai, de 11h à 20h
- Lieu : Cabanes Urbaines, La Rochelle
- Dépôt des vélos : • A partir de 11h jusqu’à 14h maximum
- Vente des vélos : • De 14h à 20h Reprise des Vélos : • Jusqu’à 21h
Les cabanes urbaines 22 Rue Cardinal, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Et si vous redonniez une seconde vie aux vélos qui ne vous servent plus ? Ou que vous trouviez le vélo de vos rêves ?
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