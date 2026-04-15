La Bourse aux vélos des Cabanes, Les cabanes urbaines, La Rochelle

La Bourse aux vélos des Cabanes Mercredi 6 mai, 11h00 Les cabanes urbaines Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T11:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T11:00:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00

Les Cabanes Urbaines organise LA bourse aux vélos du printemps !

C’est le moment de redonner une seconde vie aux vélos qui ne vous servent plus.

Avec la bourse aux vélos, déposez les vélos à adopter ou venez trouver votre prochaine monture à deux roues.

Date : Mercredi 06 mai, de 11h à 20h

Lieu : Cabanes Urbaines, La Rochelle

Dépôt des vélos : • A partir de 11h jusqu’à 14h maximum

Vente des vélos : • De 14h à 20h Reprise des Vélos : • Jusqu’à 21h

Les cabanes urbaines 22 Rue Cardinal, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Et si vous redonniez une seconde vie aux vélos qui ne vous servent plus ? Ou que vous trouviez le vélo de vos rêves ?