FATOUMATA DIAWARA OKALI – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

FATOUMATA DIAWARA OKALI Début : 2026-05-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Fatoumata Diawara est une énergie pure. Sa voix, vibrante, raconte l’Afrique, ses souffrances et ses joies retrouvées, chantées dans sa langue maternelle, le bambara. C’est une artiste envoûtante, capable d’agiter les émotions, de faire rire, pleurer, et surtout, de faire danser son public.Femme libre avant tout, elle utilise l’art comme un chemin. À travers son chant, elle aborde les sujets cruciaux de l’excision et du mariage forcé, des épreuves personnelles qu’elle transforme en un message universel d’espoir et de résilience. Ayant fui le Mali à 19 ans pour écrire sa propre histoire, Fatoumata Diawara continue, à 43 ans, d’ausculter les travers de la société tout en célébrant sa double vie d’artiste et de mère.Une figure majeure de la musique africaine, dont la présence sur scène est toujours un moment bouillonnant !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17