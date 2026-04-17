Spectacle Les contes partent en live Salle de l’Oratoire La Rochelle
Spectacle Les contes partent en live Salle de l’Oratoire La Rochelle jeudi 30 avril 2026.
La Rochelle
Spectacle Les contes partent en live
Salle de l’Oratoire 6bis Rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30 2026-05-02
Spectacle Les contes partent en live. Avec les classes de piano, flûte traversière, clarinette.
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Salle de l’Oratoire 6bis Rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 07 37 conservatoire@agglo-larochelle.fr
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English :
Show: Les contes partent en live. With piano, flute and clarinet classes.
L’événement Spectacle Les contes partent en live La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-11 par Nous La Rochelle
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