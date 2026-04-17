Spectacle Les contes partent en live Salle de l’Oratoire La Rochelle

La Rochelle

Spectacle Les contes partent en live

Salle de l’Oratoire 6bis Rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-02

Spectacle Les contes partent en live. Avec les classes de piano, flûte traversière, clarinette.

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Salle de l’Oratoire 6bis Rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 07 37 conservatoire@agglo-larochelle.fr

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English :

Show: Les contes partent en live. With piano, flute and clarinet classes.

L’événement Spectacle Les contes partent en live La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-11 par Nous La Rochelle