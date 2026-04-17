Expostion Drôles de meubles, ça déménage avec le mobilier national ! Tour de La Chaîne La Rochelle
Expostion Drôles de meubles, ça déménage avec le mobilier national ! Tour de La Chaîne La Rochelle jeudi 14 mai 2026.
La Rochelle
Expostion Drôles de meubles, ça déménage avec le mobilier national !
Tour de La Chaîne Place de La Chaîne La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-11-11
Date(s) :
2026-05-14
Venez découvrir l’exposition Drôles de meubles, ça déménage avec le Mobilier national ! dans les tours de La Rochelle, à la tour de la Chaîne.
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Tour de La Chaîne Place de La Chaîne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 11 99 tours.larochelle@monuments-nationaux.fr
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English :
Come and discover the exhibition Drôles de meubles, ça déménage avec le Mobilier national! in the La Rochelle towers, at the Tour de la Chaîne.
L’événement Expostion Drôles de meubles, ça déménage avec le mobilier national ! La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-13 par Nous La Rochelle
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