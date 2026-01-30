Spectacle Timide avenue du Fort Louis La Rochelle

Spectacle Timide

avenue du Fort Louis Parc Franck delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:30:00

fin : 2026-05-20 16:57:00

Date(s) :

2026-05-20

Théâtre, art de la parole Rémi Labrouche Compagnie Ici commence

.

avenue du Fort Louis Parc Franck delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 carre-amelot@ville-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Show Shy

Theater, the art of the spoken word? Rémi Labrouche Compagnie Ici commence

L’événement Spectacle Timide La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-30 par Nous La Rochelle