Sortie de résidence Anna Kareninova Traduire Milan Kundera Maison des Écritures La Rochelle
Sortie de résidence Anna Kareninova Traduire Milan Kundera Maison des Écritures La Rochelle mercredi 20 mai 2026.
La Rochelle
Sortie de résidence Anna Kareninova Traduire Milan Kundera
Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20 20:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Lors de cette sortie de résidence à la Maison des Écritures, le public aura l’occasion d’échanger avec la traductrice Anna Kareninova autour de sa résidence et de ses projets en cours.
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Maison des Écritures 46 Avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
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English :
During this residency outing at the Maison des Écritures, the public will have the opportunity to chat with translator Anna Kareninova about her residency and current projects.
L’événement Sortie de résidence Anna Kareninova Traduire Milan Kundera La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-21 par Nous La Rochelle
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