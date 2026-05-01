Visite guidée Le musée de la Résidence des Indes avec son conservateur Nuit Européenne des Musées La Résidence des Indes La Rochelle

La Rochelle

Visite guidée Le musée de la Résidence des Indes avec son conservateur Nuit Européenne des Musées

La Résidence des Indes 74 chemin du rempart La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la nuit des musées, ouverture exceptionnelle du musée oriental de la Résidence des Indes dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle entièrement restauré et magnifié par la magie de la nuit.

Tarif unique: 15€/p.

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La Résidence des Indes 74 chemin du rempart La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 94 21 contact@laresidencedesindes.com

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English :

As part of Museum Night, the Oriental Museum at the Residence des Indes opens its doors to the public in a fully restored 18th-century mansion, magnified by the magic of the night.

Single admission charge: 15?/p.

L’événement Visite guidée Le musée de la Résidence des Indes avec son conservateur Nuit Européenne des Musées La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-14 par Nous La Rochelle