Spectacle Meta-Morphoses 2.0 avenue Michel Crépeau La Rochelle
Spectacle Meta-Morphoses 2.0 avenue Michel Crépeau La Rochelle jeudi 21 mai 2026.
La Rochelle
Spectacle Meta-Morphoses 2.0
avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 19:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Par la Cie Théïa, mise en scène par Charlotte Van Dongen. Spectacle suivi d’un échange avec les artistes.
.
avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Cie Théïa, directed by Charlotte Van Dongen. Show followed by a discussion with the artists.
L’événement Spectacle Meta-Morphoses 2.0 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- DANY PARMENTIER COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 15 mai 2026
- Dîner à 4 mains à La Rochelle 15 mai : soirée méditerranéenne, rooftop, concert Mercure La Rochelle La Rochelle 15 mai 2026
- Spectacle -Sortie de résidence de Phœnix par la Compagnie Marzouk Machine Quai de l’Encan La Rochelle 15 mai 2026
- Visite La Rochelle, cité protestante face au pouvoir royal Office de Tourisme La Rochelle 16 mai 2026
- Animation À vos aiguilles Atelier broderie Comm’on lab La Rochelle Université La Rochelle 16 mai 2026