Spectacle Meta-Morphoses 2.0 avenue Michel Crépeau La Rochelle

La Rochelle

Spectacle Meta-Morphoses 2.0

avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 19:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Par la Cie Théïa, mise en scène par Charlotte Van Dongen. Spectacle suivi d’un échange avec les artistes.

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avenue Michel Crépeau Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

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English :

By Cie Théïa, directed by Charlotte Van Dongen. Show followed by a discussion with the artists.

L’événement Spectacle Meta-Morphoses 2.0 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-09 par Nous La Rochelle