Animation Fête des plantes avenue du Fort Louis La Rochelle
Animation Fête des plantes avenue du Fort Louis La Rochelle samedi 23 mai 2026.
Animation Fête des plantes
avenue du Fort Louis Parc Franck Delmas La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
La Fête des Plantes de La Rochelle, c’est un week-end dédié au jardin et à la nature, au service de projets environnementaux et solidaires locaux.
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avenue du Fort Louis Parc Franck Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine rotarylarochelle@gmail.com
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English : Event Plant festival
La Rochelle?s Fête des Plantes is a weekend dedicated to gardening and nature, in support of local environmental and solidarity projects.
L’événement Animation Fête des plantes La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-19 par Nous La Rochelle