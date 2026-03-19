Animation Fête des plantes avenue du Fort Louis La Rochelle

Animation Fête des plantes

avenue du Fort Louis Parc Franck Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:30:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23

La Fête des Plantes de La Rochelle, c’est un week-end dédié au jardin et à la nature, au service de projets environnementaux et solidaires locaux.

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avenue du Fort Louis Parc Franck Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine rotarylarochelle@gmail.com

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English : Event Plant festival

La Rochelle?s Fête des Plantes is a weekend dedicated to gardening and nature, in support of local environmental and solidarity projects.

L’événement Animation Fête des plantes La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-19 par Nous La Rochelle