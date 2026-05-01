Animation Portes ouvertes du Conservatoire de musique et de danse 5 rue de l’Arsenal à La Rochelle La Rochelle
Animation Portes ouvertes du Conservatoire de musique et de danse 5 rue de l’Arsenal à La Rochelle La Rochelle samedi 23 mai 2026.
La Rochelle
Animation Portes ouvertes du Conservatoire de musique et de danse
5 rue de l’Arsenal à La Rochelle 39 rue Thiers à La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 13:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Samedi 23 mai de 9h30 à 13h, le Conservatoire vous ouvre ses portes , côté musique et côté danse.
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5 rue de l’Arsenal à La Rochelle 39 rue Thiers à La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 07 37 conservatoire@agglo-larochelle.fr
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English :
Saturday May 23 from 9.30am to 1pm, the Conservatoire opens its doors to you, on both the music and dance sides.
L’événement Animation Portes ouvertes du Conservatoire de musique et de danse La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-11 par Nous La Rochelle
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