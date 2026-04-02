La Rochelle

Exposition Génération(s) Thalassa

Musée Maritime de La Rochelle Place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Droit d’entrée au musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-13

Thalassa, c’est l’histoire d’une génération qui découvre, installée dans son fauteuil, toutes les facettes et les richesses des océans, loin de la simple image de carte postale.

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Musée Maritime de La Rochelle Place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00

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English : Exhibition Génération(s) Thalassa

Thalassa is the story of a generation who, sitting back in their armchairs, discover all the facets and riches of the oceans, far from the simple postcard image.

L’événement Exposition Génération(s) Thalassa La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-19 par Nous La Rochelle