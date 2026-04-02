Exposition Génération(s) Thalassa La Rochelle
Exposition Génération(s) Thalassa La Rochelle samedi 13 juin 2026.
La Rochelle
Exposition Génération(s) Thalassa
Musée Maritime de La Rochelle Place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Droit d’entrée au musée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-06-13
Thalassa, c’est l’histoire d’une génération qui découvre, installée dans son fauteuil, toutes les facettes et les richesses des océans, loin de la simple image de carte postale.
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Musée Maritime de La Rochelle Place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 28 03 00
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English : Exhibition Génération(s) Thalassa
Thalassa is the story of a generation who, sitting back in their armchairs, discover all the facets and riches of the oceans, far from the simple postcard image.
L’événement Exposition Génération(s) Thalassa La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-19 par Nous La Rochelle
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