Atelier ludique de mobilité, quai de la Georgette, La Rochelle
Atelier ludique de mobilité, quai de la Georgette, La Rochelle lundi 4 mai 2026.
Atelier ludique de mobilité Lundi 4 mai, 14h00 quai de la Georgette Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:30:00+02:00
L’Accueil des Villes Françaises propose aux nouveaux habitants de fêter Mai à vélo
Date : Lundi 4 mai de 14h à 16h30
Lieu : Quai de la Georgette, Bassin des Chalutiers, La Rochelle
Programme :
- 14h – 15h : Atelier ludique de mobilité et parcours de motricité par A Vélo Sophie
- 15h15 – 16h15 : deuxième session d’atelier ludique et de parcours de motricité
- Jeux de sensibilisation
- Animations
- Goûter offert par l’AVF
Inscription par mail à accueil.avflarochelle@gmail.com
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La Rochelle accueille ses nouveaux arrivants à vélo ! Ateliers, jeux et parcours de motricité sont au rendez-vous
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