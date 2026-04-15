Atelier ludique de mobilité, quai de la Georgette, La Rochelle

Atelier ludique de mobilité Lundi 4 mai, 14h00 quai de la Georgette Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:30:00+02:00

L’Accueil des Villes Françaises propose aux nouveaux habitants de fêter Mai à vélo

Date : Lundi 4 mai de 14h à 16h30

Lieu : Quai de la Georgette, Bassin des Chalutiers, La Rochelle

Programme :

14h – 15h : Atelier ludique de mobilité et parcours de motricité par A Vélo Sophie

15h15 – 16h15 : deuxième session d’atelier ludique et de parcours de motricité

Jeux de sensibilisation

Animations

Goûter offert par l’AVF

Inscription par mail à accueil.avflarochelle@gmail.com

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La Rochelle accueille ses nouveaux arrivants à vélo ! Ateliers, jeux et parcours de motricité sont au rendez-vous