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Atelier ludique de mobilité, quai de la Georgette, La Rochelle

Atelier ludique de mobilité, quai de la Georgette, La Rochelle lundi 4 mai 2026.

Lieu : quai de la Georgette

Adresse : quai de la Georgette, La Rochelle

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Atelier ludique de mobilité Lundi 4 mai, 14h00 quai de la Georgette Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-04T14:00:00+02:00 – 2026-05-04T16:30:00+02:00

L’Accueil des Villes Françaises propose aux nouveaux habitants de fêter Mai à vélo
Date : Lundi 4 mai de 14h à 16h30
Lieu : Quai de la Georgette, Bassin des Chalutiers, La Rochelle
Programme :

  • 14h – 15h : Atelier ludique de mobilité et parcours de motricité par A Vélo Sophie
  • 15h15 – 16h15 : deuxième session d’atelier ludique et de parcours de motricité
  • Jeux de sensibilisation
  • Animations
  • Goûter offert par l’AVF

Inscription par mail à accueil.avflarochelle@gmail.com

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La Rochelle accueille ses nouveaux arrivants à vélo ! Ateliers, jeux et parcours de motricité sont au rendez-vous

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