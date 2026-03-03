Mois des Mémoires Musée du Nouveau Monde La Rochelle

Mois des Mémoires

Musée du Nouveau Monde 10 rue Fleuriau La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-21

A l’occasion du 25ème anniversaire de la loi Taubira, le Musée Du Nouveau Monde propose plusieurs rendez-vous durant tout le mois de mai.

English :

To mark the 25th anniversary of the Taubira law, the Musée Du Nouveau Monde is offering several events throughout May.

