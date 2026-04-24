Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade insolite à vélo Les trésors du Canal de Rompsay et de Périgny DS à la carte La Rochelle

Balade insolite à vélo Les trésors du Canal de Rompsay et de Périgny DS à la carte La Rochelle dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Périgny

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

La Rochelle

Balade insolite à vélo Les trésors du Canal de Rompsay et de Périgny DS à la carte

Périgny La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 15:00:00

Date(s) :
2026-05-03 2026-05-25

Balade guidée insolite en vélo au fil de l’eau autour du canal de Rompsay et de Périgny. Nouveauté 2026 spéciale Mai à vélo.
  .

Périgny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74  diane@ds-alacarte.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An unusual guided tour with electric assistance from Marsilly to Nieul-sur-mer. Come aboard with Diane, your captain, between sea and marsh, and explore the hidden treasures of the coastal villages of the Pertuis Breton. New for 2025, a special May bike tour.

L’événement Balade insolite à vélo Les trésors du Canal de Rompsay et de Périgny DS à la carte La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-22 par Nous La Rochelle

À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)