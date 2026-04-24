Balade insolite à vélo Les trésors du Canal de Rompsay et de Périgny DS à la carte La Rochelle
Balade insolite à vélo Les trésors du Canal de Rompsay et de Périgny DS à la carte La Rochelle dimanche 3 mai 2026.
La Rochelle
Balade insolite à vélo Les trésors du Canal de Rompsay et de Périgny DS à la carte
Périgny La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:30:00
fin : 2026-05-03 15:00:00
Date(s) :
2026-05-03 2026-05-25
Balade guidée insolite en vélo au fil de l’eau autour du canal de Rompsay et de Périgny. Nouveauté 2026 spéciale Mai à vélo.
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Périgny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 25 74 diane@ds-alacarte.com
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English :
An unusual guided tour with electric assistance from Marsilly to Nieul-sur-mer. Come aboard with Diane, your captain, between sea and marsh, and explore the hidden treasures of the coastal villages of the Pertuis Breton. New for 2025, a special May bike tour.
L’événement Balade insolite à vélo Les trésors du Canal de Rompsay et de Périgny DS à la carte La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-22 par Nous La Rochelle
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