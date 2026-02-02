Animation Les 48h de l’agriculture urbaine La Rochelle
samedi 25 avril 2026.
Animation Les 48h de l’agriculture urbaine
Divers lieux l'agglomération (Nieul-sur-Mer, Jardins de l'Aubreçay, Marais de Tasdon, Sainte-Soulle, Périgny, Lagord) La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25
La prochaine édition du festival Les 48h de l’agriculture urbaine en pays rochelais , portée par le Collectif Fermes Urbaines !
Divers lieux l’agglomération (Nieul-sur-Mer, Jardins de l’Aubreçay, Marais de Tasdon, Sainte-Soulle, Périgny, Lagord) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Event Les 48h de l’agriculture urbaine
The next edition of the 48h de l?agriculture urbaine en pays rochelais festival, organized by the Collectif Fermes Urbaines !
L’événement Animation Les 48h de l’agriculture urbaine La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-31 par Nous La Rochelle