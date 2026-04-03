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BLU SAMU ADES THE PLANET LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

BLU SAMU ADES THE PLANET LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

BLU SAMU ADES THE PLANET LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle vendredi 24 avril 2026.

Lieu : LA SIRENE - Espace Musiques Actuelles

Adresse : 111 bld Emile Delmas/La Pallice

Ville : 17000 La Rochelle

Département : 17

Début : 2026-04-24

Fin : 2026-04-24

Heure de début : 20:00

BLU SAMU ADES THE PLANET Début : 2026-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17

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