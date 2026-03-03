Exposition Printemps des artistes créateurs Com La Rochelle
Exposition Printemps des artistes créateurs Com La Rochelle samedi 25 avril 2026.
Exposition Printemps des artistes créateurs
Com 130 bis rue Lieutenant-Colonel Bernier 17000 La Rochelle
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25
20 plasticiens vous invitent à découvrir leurs créations peinture, sculpture, croquis, photo, dessin, cramique, objets pimpés, confection, vitrail d'Art, photo sur bois, …
flowerflo40@gmail.com
English :
20 visual artists invite you to discover their creations: painting, sculpture, sketching, photography, drawing, ceramics, pimped objects, confection, stained glass art, wood photography, …
