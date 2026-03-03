Exposition Printemps des artistes créateurs Com La Rochelle

Exposition Printemps des artistes créateurs

Com 130 bis rue Lieutenant-Colonel Bernier 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

20 plasticiens vous invitent à découvrir leurs créations peinture, sculpture, croquis, photo, dessin, cramique, objets pimpés, confection, vitrail d’Art, photo sur bois, …

.

Com 130 bis rue Lieutenant-Colonel Bernier 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine flowerflo40@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20 visual artists invite you to discover their creations: painting, sculpture, sketching, photography, drawing, ceramics, pimped objects, confection, stained glass art, wood photography, …

L’événement Exposition Printemps des artistes créateurs La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-28 par Nous La Rochelle