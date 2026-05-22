Concert La Fête du Rock Espace Bernard Giraudeau, av. du Président Kennedy La Rochelle

La Rochelle

Concert La Fête du Rock

Espace Bernard Giraudeau, av. du Président Kennedy Espace Bernard Giraudeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

Personnes à Mobilité Réduite (places limitées. Nous contacter avant achat) Personnes en Situation de Handicap (places limitées. Nous contacter avant achat) Etudiants | Moins de 18 ans | Demandeurs d’emploi Adhérents au Centre Social Le Pertuis et à la Maison de Quartier Port-Neuf Adhérents de La Puce à l’Oreille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

1 soirée, 2 concerts ! Investissez l’Espace Bernard Giraudeau pour chanter et danser avec les Pop-Rock Attitude à 18h00 sur des chansons pop-rock français et avec The Buzz à 20h30 et son répertoire Rock’n soul.

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Espace Bernard Giraudeau, av. du Président Kennedy Espace Bernard Giraudeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

1 evening, 2 concerts! Take over the Espace Bernard Giraudeau to sing and dance to French pop-rock tunes by Pop-Rock Attitude at 6:00 pm, and rock’n soul by The Buzz at 8:30 pm.

L’événement Concert La Fête du Rock La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle