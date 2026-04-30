Rondes de nuit Office de Tourisme La Rochelle
Rondes de nuit Office de Tourisme La Rochelle jeudi 18 juin 2026.
La Rochelle
Rondes de nuit
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-06-18
Visite costumée pour découvrir La Rochelle à la lanterne !
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Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com
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English : Guided tour Ronde de nuit
Costumed tour to discover La Rochelle by lantern!
L’événement Rondes de nuit La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-30 par Nous La Rochelle
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