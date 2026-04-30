Rondes de nuit Office de Tourisme La Rochelle

La Rochelle

Rondes de nuit

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-06-18

Visite costumée pour découvrir La Rochelle à la lanterne !

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Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

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English : Guided tour Ronde de nuit

Costumed tour to discover La Rochelle by lantern!

L’événement Rondes de nuit La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-30 par Nous La Rochelle