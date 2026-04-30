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Rondes de nuit Office de Tourisme La Rochelle

Rondes de nuit Office de Tourisme La Rochelle jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 2 quai Georges Simenon Le Gabut

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 10 septembre 2026

Tarif : 20 20 20

La Rochelle

Rondes de nuit

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-06-18

Visite costumée pour découvrir La Rochelle à la lanterne !
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Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68  ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com

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English : Guided tour Ronde de nuit

Costumed tour to discover La Rochelle by lantern!

L’événement Rondes de nuit La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-30 par Nous La Rochelle

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