Semaine du Nautisme La Rochelle
Semaine du Nautisme La Rochelle mercredi 17 juin 2026.
La Rochelle
Semaine du Nautisme
La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-17
25e édition de la Semaine du Nautisme. Rendez-vous sur le Vieux-Port de La Rochelle pour une découverte du nautisme.
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La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 47 49 69 sdnlarochelle@gmail.com
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English :
25th edition of the Semaine du Nautisme. Meet us at La Rochelle’s Vieux-Port for an introduction to the world of boating.
L’événement Semaine du Nautisme La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-11 par Nous La Rochelle
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