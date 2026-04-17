La Rochelle

Semaine du Nautisme

La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-17

25e édition de la Semaine du Nautisme. Rendez-vous sur le Vieux-Port de La Rochelle pour une découverte du nautisme.

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La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 47 49 69 sdnlarochelle@gmail.com

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English :

25th edition of the Semaine du Nautisme. Meet us at La Rochelle’s Vieux-Port for an introduction to the world of boating.

L’événement Semaine du Nautisme La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-11 par Nous La Rochelle