Spectacle Match d’improvisation Spectacle de fin d’année Salle des fêtes Henri Moulinier La Rochelle

La Rochelle

Spectacle Match d’improvisation Spectacle de fin d’année

Salle des fêtes Henri Moulinier 86 Av. Billaud Varenne La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Préparez vous à une soirée pleine de surprises, de rires et d’émotions ! La troupe Impro&Co vous donne rendez vous le 13 Juin pour un match d’improvisation haut en couleur face à l’équipe du CIPPIL

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Salle des fêtes Henri Moulinier 86 Av. Billaud Varenne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 80 86 18 improandco@gmail.com

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English :

Get ready for an evening full of surprises, laughter and emotion! The Impro&Co troupe is looking forward to seeing you on June 13 for a colorful improvisation match against the CIPPIL team

L’événement Spectacle Match d’improvisation Spectacle de fin d’année La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle