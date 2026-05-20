Spectacle Match d’improvisation Spectacle de fin d’année Salle des fêtes Henri Moulinier La Rochelle
Spectacle Match d’improvisation Spectacle de fin d’année Salle des fêtes Henri Moulinier La Rochelle samedi 13 juin 2026.
La Rochelle
Spectacle Match d’improvisation Spectacle de fin d’année
Salle des fêtes Henri Moulinier 86 Av. Billaud Varenne La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Préparez vous à une soirée pleine de surprises, de rires et d’émotions ! La troupe Impro&Co vous donne rendez vous le 13 Juin pour un match d’improvisation haut en couleur face à l’équipe du CIPPIL
.
Salle des fêtes Henri Moulinier 86 Av. Billaud Varenne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 80 86 18 improandco@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get ready for an evening full of surprises, laughter and emotion! The Impro&Co troupe is looking forward to seeing you on June 13 for a colorful improvisation match against the CIPPIL team
L’événement Spectacle Match d’improvisation Spectacle de fin d’année La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Visite guidée Le musée de la Résidence des Indes avec son conservateur Nuit Européenne des Musées La Résidence des Indes La Rochelle 23 mai 2026
- BABY BERSERK ANGINE DE POITRINE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle 23 mai 2026
- FARID CHAMEKH COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 23 mai 2026
- Animation Atelier Comme un mareyeur Port de pêche La Rochelle 23 mai 2026
- Animation Fête des plantes avenue du Fort Louis La Rochelle 23 mai 2026