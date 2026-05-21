Concert -Jubilate Deo La Coursive La Rochelle
Concert -Jubilate Deo La Coursive La Rochelle dimanche 14 juin 2026.
La Rochelle
Concert -Jubilate Deo
La Coursive 4 rue Saint Jean du Pérot La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle vous donne rendez-vous pour un Concert exceptionnel avec le Chœur Régional de Nouvelle-Aquitaine autour de l’œuvre de Dan Forrest Jubilate Deo le dimanche 14 juin à 17h00 à La Coursive !
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La Coursive 4 rue Saint Jean du Pérot La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 42 36 18 contact@cre-na.fr
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English :
The Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle invites you to an exceptional concert with the Ch?ur Régional de Nouvelle-Aquitaine featuring Dan Forrest’s Jubilate Deo on Sunday June 14 at 5:00 pm at La Coursive!
L’événement Concert -Jubilate Deo La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-21 par Nous La Rochelle
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