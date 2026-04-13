Snack Européen, CDIJ / Info Jeunes La Rochelle, La Rochelle
Snack Européen, CDIJ / Info Jeunes La Rochelle, La Rochelle mercredi 27 mai 2026.
Snack Européen Mercredi 27 mai, 12h30 CDIJ / Info Jeunes La Rochelle Charente-Maritime
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T12:30:00+02:00 – 2026-05-27T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T12:30:00+02:00 – 2026-05-27T14:00:00+02:00
À l’occasion du joli Mois de l’Europe, Info Jeunes invite tout public à venir dans notre cour pour goûter des snacks européens et découvrir les possibilités de l’interculturalité sur le territoire ainsi que les dispositifs de mobilité internationale pour la jeunesse.
Nous vous présenterons ce que nous connaissons, ainsi que quelques projets qui nous tiennent à cœur, financés par l’Europe.
CDIJ / Info Jeunes La Rochelle 24 rue St-Jean du Pérot La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 41 16 36 »}]
Nous vous invitons à venir goûter des snacks d’Europe lors d’un moment convivial, où nous vous présenterons des projets et initiatives européens pour la jeunesse. jeunesse dispositifs
InfoJeunes17
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