Concert Baby Berserk + Angine de Poitrine + DJ Set La Sirène La Rochelle

Concert Baby Berserk + Angine de Poitrine + DJ Set

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Le trio Baby Berserk s’inspire à la fois de la new wave 80’s et de la scène dance indie ce qui leur a valu un beau séjour dans la famille des disques Bongo Joe.

.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Baby Berserk trio draws its inspiration from both 80?s new wave and the indie dance scene, which has earned them a place in the Bongo Joe record family.

L’événement Concert Baby Berserk + Angine de Poitrine + DJ Set La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-03 par Nous La Rochelle