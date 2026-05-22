Exposition Saint-Pierre & Miquelon, Terre de passions Hall de la Maison du Port La Rochelle

La Rochelle

Exposition Saint-Pierre & Miquelon, Terre de passions

Hall de la Maison du Port 141 Boulevard Emile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 08:30:00

fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Grégory Pol propose une nouvelle exposition dans le hall de la Maison du Port. Photographe et marin amoureux des espaces libres et sauvages, Grégory Pol a posé son sac en 2012 à Saint-Pierre et Miquelon, archipel français du bout du monde.

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Hall de la Maison du Port 141 Boulevard Emile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 53 60

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English :

Grégory Pol presents a new exhibition in the lobby of the Maison du Port. A photographer and sailor in love with the wild and open spaces, Grégory Pol set down his bag in 2012 in Saint-Pierre et Miquelon, the French archipelago at the end of the world Saint-Pierre et Miquelon, the French archipelago at the end of the world.

L’événement Exposition Saint-Pierre & Miquelon, Terre de passions La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle