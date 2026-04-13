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Vel’Europe 2026, Communauté d’Agglomération de la Rochelle, La Rochelle

Vel’Europe 2026, Communauté d’Agglomération de la Rochelle, La Rochelle

Vel’Europe 2026, Communauté d’Agglomération de la Rochelle, La Rochelle mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Communauté d'Agglomération de la Rochelle

Adresse : 6 rue Saint Michel 17000

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Tarif : Gratuit mais sur inscription

Vel’Europe 2026 Mercredi 27 mai, 10h00 Communauté d’Agglomération de la Rochelle Charente-Maritime

Gratuit mais sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Vél’Europe, un circuit à vélo permettant de sillonner La Rochelle et de découvrir les structures engagées, soutenues par l’Union Européenne !
Un circuit proposé par le Mouvement Européen de la Charente Maritime en partenariat avec Avenir En Héritage, Europe Direct des Charentes, la Maison de l’Europe en Charente-Maritime, Info jeunes 17.

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En mai, pour le Mois de la mobilité et le Mois de l’Europe, participez à Vél’Europe : un rallye à vélo pour découvrir, en une journée, ce que fait l’Europe à La Rochelle.

Avenir En Héritage

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