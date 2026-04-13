Vel’Europe 2026, Communauté d’Agglomération de la Rochelle, La Rochelle
Vel’Europe 2026, Communauté d’Agglomération de la Rochelle, La Rochelle mercredi 27 mai 2026.
Vel’Europe 2026 Mercredi 27 mai, 10h00 Communauté d’Agglomération de la Rochelle Charente-Maritime
Gratuit mais sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00
Vél’Europe, un circuit à vélo permettant de sillonner La Rochelle et de découvrir les structures engagées, soutenues par l’Union Européenne !
Un circuit proposé par le Mouvement Européen de la Charente Maritime en partenariat avec Avenir En Héritage, Europe Direct des Charentes, la Maison de l’Europe en Charente-Maritime, Info jeunes 17.
Communauté d’Agglomération de la Rochelle 6 rue Saint Michel 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/avenir-en-heritage/evenements/vel-europe-2026 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@avenirenhertage.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0623007976 »}]
En mai, pour le Mois de la mobilité et le Mois de l’Europe, participez à Vél’Europe : un rallye à vélo pour découvrir, en une journée, ce que fait l’Europe à La Rochelle.
Avenir En Héritage
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