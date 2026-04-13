Vel’Europe 2026, Communauté d’Agglomération de la Rochelle, La Rochelle

Vel’Europe 2026 Mercredi 27 mai, 10h00 Communauté d’Agglomération de la Rochelle Charente-Maritime

Gratuit mais sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T17:00:00+02:00

Vél’Europe, un circuit à vélo permettant de sillonner La Rochelle et de découvrir les structures engagées, soutenues par l’Union Européenne !

Un circuit proposé par le Mouvement Européen de la Charente Maritime en partenariat avec Avenir En Héritage, Europe Direct des Charentes, la Maison de l’Europe en Charente-Maritime, Info jeunes 17.

Communauté d’Agglomération de la Rochelle 6 rue Saint Michel 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/avenir-en-heritage/evenements/vel-europe-2026 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@avenirenhertage.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0623007976 »}]

En mai, pour le Mois de la mobilité et le Mois de l’Europe, participez à Vél’Europe : un rallye à vélo pour découvrir, en une journée, ce que fait l’Europe à La Rochelle.

Avenir En Héritage