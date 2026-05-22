Marché La Brocante des Cabanes Les Cabanes Urbaines La Rochelle
Marché La Brocante des Cabanes Les Cabanes Urbaines La Rochelle dimanche 24 mai 2026.
La Rochelle
Marché La Brocante des Cabanes
Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-24
La Brocante des Cabanes, c’est le nouveau rendez-vous pour découvrir, chiner et redonner vie aux objets !
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Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr
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English :
La Brocante des Cabanes is the new meeting place for discovering, bargain-hunting and bringing objects back to life!
L’événement Marché La Brocante des Cabanes La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle
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