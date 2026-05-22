Marché La Brocante des Cabanes Les Cabanes Urbaines La Rochelle

La Rochelle

Marché La Brocante des Cabanes

Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :

2026-05-24

La Brocante des Cabanes, c’est le nouveau rendez-vous pour découvrir, chiner et redonner vie aux objets !

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Les Cabanes Urbaines 22 rue Cardinal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 61 14 31 contact@lescabanesurbaines.fr

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English :

La Brocante des Cabanes is the new meeting place for discovering, bargain-hunting and bringing objects back to life!

L’événement Marché La Brocante des Cabanes La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-20 par Nous La Rochelle