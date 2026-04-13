Vel’Europe, Cloître des Dames Blanches, La Rochelle
Vel’Europe, Cloître des Dames Blanches, La Rochelle mercredi 27 mai 2026.
Vel’Europe Mercredi 27 mai, 10h00 Cloître des Dames Blanches Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Avenir en Héritage vous invite au voyage avec la découverte des grands projets européens
- Date : Mercredi 27 mai, de 10h à 16h
- Lieu de départ : Cloître des Dames Blanches, La Rochelle
Parcours de la balade :
- Départ du Cloître des Dames Blanches
- Visite de Port-Neuf
- Découverte du port de commerce
- Escale au parc d’Orbigny
- Arrêt à la Gare de La Rochelle
- Visite des Marais de Tasdon
- Passage à l’Université de La Rochelle
- Verre de l’amitié offert
Jauge de participants maximum : 50 personnes
Pour participer, inscrivez-vous en cliquant ici
Vous n’avez pas de vélo ? Yélo vous en prête un ! Contactez-nous pour réserver un vélo à assistance électrique.
Cette balade est organisée en partenariat avec Avenir en Héritage, Le Mouvement Européen 17, le Centre Europe Direct des Charentes et la Maison de l’Europe de la Charente-Maritime.
Cloître des Dames Blanches 6 rue Saint-Michel La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/avenir-en-heritage/evenements/vel-europe-2026 »}]
Et si vous faisiez le tour de l’Europe à La Rochelle ? C’est possible grâce à la balade ludique organisé par Avenir en Héritage
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