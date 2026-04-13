Vel’Europe, Cloître des Dames Blanches, La Rochelle

Vel’Europe Mercredi 27 mai, 10h00 Cloître des Dames Blanches Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T10:00:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Avenir en Héritage vous invite au voyage avec la découverte des grands projets européens

Date : Mercredi 27 mai, de 10h à 16h

Lieu de départ : Cloître des Dames Blanches, La Rochelle

Parcours de la balade :

Départ du Cloître des Dames Blanches

Visite de Port-Neuf

Découverte du port de commerce

Escale au parc d’Orbigny

Arrêt à la Gare de La Rochelle

Visite des Marais de Tasdon

Passage à l’Université de La Rochelle

Verre de l’amitié offert

Jauge de participants maximum : 50 personnes

Pour participer, inscrivez-vous en cliquant ici

Vous n’avez pas de vélo ? Yélo vous en prête un ! Contactez-nous pour réserver un vélo à assistance électrique.

Cette balade est organisée en partenariat avec Avenir en Héritage, Le Mouvement Européen 17, le Centre Europe Direct des Charentes et la Maison de l’Europe de la Charente-Maritime.

Cloître des Dames Blanches 6 rue Saint-Michel La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/avenir-en-heritage/evenements/vel-europe-2026 »}]

Et si vous faisiez le tour de l’Europe à La Rochelle ? C’est possible grâce à la balade ludique organisé par Avenir en Héritage